ميقاتي: أنا والحريري في مركب واحد بشأن انتخابات طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، في حديث لتلفزيون المستقبل، "أنني ورئيس الحكومة سعد الحريري في مركب واحد بشأن انتخابات طرابلس الفرعية".

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