فادي جريصاتي: إقرار تعديلات كيغالي لحماية طبقة الأوزون واتفاق باريس لتغير المناخ

أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن "هدية مزدوجة من وزارة البيئة اليوم إلى الشعب اللبناني، إقرار تعديلات كيغالي لحماية طبقة الأوزون، واتفاق باريس لتغيّر المناخ".

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