جنبلاط: ناقشت وساترفيلد ملف النزوح والكهرباء

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد والسفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وعلق قائلا: "زيارة ودية للسيد دافيد ستارفيلد ترافقه السفيرة الاميركية في لبنان السيدة اليزابيت ريشارد. ومن جملة ما جرى النقاش حوله اهمية حماية النازحين من عودة قسرية بلا ضمانات واهمية الشروع في عملية الاصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء".

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