سفير كوبا يزور مقر الحزب الديمقراطي الشعبي

زار السفير الكوبي في لبنان الكسندر بييسيسر موراغا مقر الحزب الديمقراطي الشعبي في بيروت والتقى أمين عام الحزب نزيه حمزة وعضو القيادة محمد حشيشو.
واستعرض الحزب في اللقاء الوضع اللبناني، مشددا على ان "الفساد المحكي عنه ليس ظاهرة، بل هو مرتبط ببنية النظام السياسي الطائفي، وبالتالي فإن محاربة الفساد تتم عبر برنامج وطني للتغيير الجذري لهذا النظام، خاصة ان رموز الفساد وقواه تتمتع بالحماية الطائفية والمذهبية".
واتفق المجتمعون على "ضرورة تعزيز حركة التضامن مع فنزويلا في لبنان والمنطقة والعالم، خاصة ان فنزويلا، كما كوبا، لم تتوانى عن نصرة قضايانا العربية، وخاصة قضية فلسطين، لتتكامل المواقف السياسية والشعبية الداعمة مع مواقف الدول الفاعلة، وخاصة روسيا والصين وايران".
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