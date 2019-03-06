واصلت مختبرات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي فحص مياه نهر الليطاني للتأكد من سلامة وجودة المياه الوافدة وذلك بعد مفيض بحيرة القرعون ومتابعة لقرار ادارة المؤسسة بوقف الضخ من محطاتها على نهر الليطاني حتى التأكد من نوعية المياه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مختبرات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تواصل فحص مياه نهر الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.