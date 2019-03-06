دبور عرض والسفير الفرنسي أوضاع الفلسطينيين في لبنان

التقى سفير دولة فلسطين اشرف دبور، سفير فرنسا برونو فوشيه. وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في فلسطين "والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني جراء ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبخاصة في مدينة القدس".

وأكد السفير الفرنسي دعم الموقف الفلسطيني المستند الى قرارات الامم المتحدة في المحافل والمنتديات الدولية، مشددا على "رفض فرنسا المس بوكالة غوث اللاجئين الاونروا".

بدوره أشاد دبور "بالموقف الفرنسي والاوروبي الداعم لحقوق شعبنا في المحافل الدولية وعلى كل الصعد"، مجددا "رفض كل المشاريع التي تستهدف انهاء القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني".

وتم البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والحياة الصعبة التي يواجهونها في المخيمات الفلسطينية وسبل تحسين ظروفهم من النواحي الانسانية والمعيشية.