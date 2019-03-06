بالصور.. قنا تنهي الخصومة الثأرية الرابعة خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمود حمزه نائب مدير أمن قنا، نائبا عن اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، مراسم جلسة "صلح القودة" الرابعة خلال أسبوعين والتي تمت بين ابناء العمومة "آل حسن الغول" و"آل أحمد سليمان" بقرية أبومناع غرب بمدينة دشنا، ليصل بذلك إجمالي الخصومات الثأرية التي جرى إنهائها بمحافظة قنا منذ 2014 إلى 106 خصومات.

وأكد الهجان أهمية دور المؤسسات الدينية والأمنية والشعبية ولجان المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بالقرى والنجوع من خلال نشر برامج التوعية بخطورة ظاهرة الثأر وحث الشباب على مواجهة العنف والخلاف بالتسامح والتصالح.

وقدم محافظ قنا التهنئة للحاضرين بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي خلد بطولة أبناء المحافظة في التصدي للحملة الفرنسية كما قدم الشكر لأبناء العائلتين لإعلائهم صوت العقل وقيم العفو والتسامح وإتمامهم لهذا الصلح المبارك مثمنا دور رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات وجهودهم المبذولة من خلال النزول الميداني لمقابلة اطراف الخصومات وحثهم على التصالح.

وأشاد اللواء محمود حمزة بدور رجال المصالحات والجهود ومساعي الخير التي بذلت لإتمام الصلح بين العائلتين ، داعيا أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مساعدة ومساندة القوات الأمنية في إحلال الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية تعاون الشعب مع الجيش والشرطة لإحلال الأمن والأمان، مضيفا أنه لابد أن نترك خلافاتنا جانبا ونتفرغ للعمل على التنمية ونشر الود والإخاء والتعاون والتحلي بالصفات والأخلاق الحميدة.