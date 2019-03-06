وفاة موظفة بريد متهمة باختلاس7 ملايين جنيه داخل محبسها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

توفيت "سحر.هـ" موظفة بمكتب بريد "العصلوجي" داخل محبسها متأثرةً بإصابتها بعدة أمراض مُزمنة، قبل الحُكم عليها في اتهامها باختلاس 7 ملايين و400 ألف جنيه من أموال المودعين بمكتب البريد.

كان مأمور مركز شرطة الزقازيق، تلقى عدة بلاغات، خلال أغسطس 2016، من أهالي قرية العصلوجي، تفيد باستيلاء "سحر.هـ" 50 عامًا، موظفة بمكتب بريد القرية، على أموال الإيداعات الخاصة بهم.

وتقدمت ربة منزل من مدينة الزقازيق، ببلاغ تتهم فيه موظفة مكتب بريد "العصلوجي" بالاستيلاء على 11 ألف جنيه من حسابها بالبريد، حيث أشارت مُقدمة البلاغ، وتُدعى "رشا.الـ.م" في بلاغها الذي حمل رقم 4 أحوال فرع منطقة بريد الشرقية، إلى أنها كانت في الخارج وحينما عادت ذهبت إلى مكتب بريد "العصلوجي"، إلا أنها اكتشفت تلاعب "سحر.هـ.ح.ي" 50 عامًا، موظفة بمكتب البريد، في حسابها عن طريق تزوير توقيعها والاستيلاء على 11 ألف جنيه من حسابها.

ضبطت المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات، إلا أنها توفيت داخل محبسها قبل الحكم عليها.