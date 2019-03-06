المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في السطو على محطة بنزين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 8 متهمين تخصصوا في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه على الطريق السريع، والسطو المسلح على محطة بنزين، حاملين البنادق الآلية والخرطوش واستولوا على مبلغ 400 ألف جنيه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين أحمد فريد عبدالعزيز وأحمد حسني عبدالله، وبأمانة سر عماد حلمي ومحمد عصام.

ترجع أوراق القضية للعام الماضي، عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغا من المجني عليه طارق محمد خضر صاحب محطة بنزين موبيل بقليوب، بقيام عصابة مسلحة بإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على مبلغ نقدي 400 ألف جنيه و2 تليفون محمول.

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تشكل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقاده العميد يحي راضي رئيس المباحث الجنائية، وأحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب.

وتوصلت التحريات لأن مرتكبي الحادث 8 متهمين، من بينهم خفير المحطة، ونجله العامل بالمحطة، والذين اتفقا مع باقي المتهمين على سرقة إيراد المحطة ليلا، وقام المتهمين باستقلال سيارة نصف نقل حاملين البنادق الألية، والخرطوش واطلقوا الأعيرة النارية لإرهاب العاملين بالمحطة واستولوا على مبلغ 400 ألف جنيه و2 تليفون محمول.

تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وهم: جابر. ع .ح، خفير المحطة ونجله محمد. ج، الذي يعمل بالمحطة، وأيمن. ع، وأحمد .ش، ومحمد .م، وهاني. س، وسيد .م، ومحمد. س، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فقضت المحكمة بحكمها السابق.