تأجيل محاكمة رئيس الجمارك الأسبق في اتهامه بالرشوة إلى أول أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، بتأجيل نظر محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد الأسبق، "ج. ع"، في قضية اتهامه بالرشوة، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل، وذلك لسماع شهادة ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، وسائق سيارة المتهم الأول، مع استمرار حبس المتهمين.

واطلعت المحكمة خلال الجلسة علي مقاطع فيديو ومكالمات صوتية لتلقي المتهم الأول أموال قدرها 30 ألف دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري من المتهمين "ع. ا"، "ا. ح".

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وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرين، أن المتهم "ج. ع"، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين "ع. ا" و"إ. ح"، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.

وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي ستتطرق لها المحاكمة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدلى منذ 3 أيام بشهادته في القضية، بناء على طلب دفاع المتهم الأول.