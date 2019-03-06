وزارة الداخليّة الألمانيّة : منها تونس، إدراج عشر دولٍ أخرى على قائمة المواطن الآمنة لطالبي اللجوء

وكالات- ذكرت وزارة الداخلية الإتحادية بألمانيا أنه من المحتمل إدراج تسع دول أخرى على الأكثر، فضلا عن تونس، ضمن التصنيف المعروف بالمواطن الآمنة بالنسبة لطالبي اللجوء.

وصرح متحدث بإسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019، أن معدل الاعتراف بطالبي اللجوء المنحدرين من جامبيا وباكستان والمغرب وأرمينيا والجزائر وجورجيا والهند وجمهورية مولدوفا وساحل العاج كان أقل من 5 بالمئة مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين ينحدرون من مواطن آمنة يمكن ترحيلهم على نحو أسهل من ألمانيا، كما يمكن إتمام إجراءات اللجوء الخاصة بهم بوتيرة أسرع.

Advertisements

ويعكس معدل الاعتراف نسبة طالبي اللجوء الذين يحصلون إما على لجوء سياسي أو على حماية وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين أو على حماية مؤقتة مثلما يحدث غالبا بالنسبة للاجئي الحروب الأهلية.

يذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا قد اتفق على أنه من المقرر "إدراج دول أخرى يقل معدل الاعتراف بطالبي لجوء منها عن 5 بالمئة إلى قائمة المواطن الآمنة" وذلك إلى جانب الجزائر والمغرب وتونس.

وبحسب تصريحات المتحدث، فإن الوزارة ستستند إلى معدل الاعتراف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن ذلك قد يتم الاقتصار على الدول التي تندرج ضمن الثلاثين موطن الرئيسي لطالبي اللجوء، وبذلك لا تنتمي تونس بشكل حقيقي لهذه المجموعة؛ لأن هناك عددا محدودا نسبيا من اللاجئين يأتون من هناك. ومع ذلك يعتزم الائتلاف الحاكم إدراجها على قائمة المواطن الآمنة.