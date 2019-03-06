وكالات - قالت صحيفة "دي برس" اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019، إن النمسا ستسحب الحماية القنصلية لمواطنين قاتلوا مع تنظيم داعش، رافضة طلبا من الولايات المتحدة لحلفائها بإستعادة المقاتلين المحتجزين ومحاكمتهم.
ونقلت الصحيفة اليومية عن وزير الداخلية هيربرت كيكل قوله "لن نستعيد هؤلاء الناس".
وقالت الصحيفة إن التعديل المتعلق بالمساعدة القنصلية في القانون سينص على أن "من ينضم إلى تنظيمات إرهابية ويرفض المعايير الأساسية للمجتمع النمساوي ليس من حقه طلب المساعدة من النمسا".
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا ستسحب الحماية القنصليّة لمقاتلين من داعش ووزير الداخليّة يقول "لن نستعيد هؤلاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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