النمسا ستسحب الحماية القنصليّة لمقاتلين من داعش ووزير الداخليّة يقول "لن نستعيد هؤلاء...

وكالات - قالت صحيفة "دي برس" اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019، إن النمسا ستسحب الحماية القنصلية لمواطنين قاتلوا مع تنظيم داعش، رافضة طلبا من الولايات المتحدة لحلفائها بإستعادة المقاتلين المحتجزين ومحاكمتهم.

ونقلت الصحيفة اليومية عن وزير الداخلية هيربرت كيكل قوله "لن نستعيد هؤلاء الناس".

Advertisements

وقالت الصحيفة إن التعديل المتعلق بالمساعدة القنصلية في القانون سينص على أن "من ينضم إلى تنظيمات إرهابية ويرفض المعايير الأساسية للمجتمع النمساوي ليس من حقه طلب المساعدة من النمسا".