التوصل لاتفاق حول الرسوم الجمركية إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده توصلت إلى اتفاق عام بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

لكن وزيراً آخر حذر من خيارات صعبة مازالت قائمة.

كانت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية أفادت، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لخفض الرسوم الجمركية على ما بين 80 و90 بالمئة من السلع إذا غادرت الاتحاد دون اتفاق، وهو ما سيحقق منفعة للمستهلكين لكنه سيضر بالقدرة التنافسية للكثير من المصانع والمزارع البريطانية.

وقال فوكس، متحدثاً إلى البرلمان البريطاني، إن وزراء كباراً توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة لكن من السابق لأوانه إعلان التفاصيل. وأبلغ لجنة برلمانية "من المحتمل دوماً أن تكون هناك تغييرات أخرى، لكن هناك اتفاقاً مبدئياً".

تحظى بريطانيا حالياً بدخول معفي من الرسوم الجمركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد مع دول أخرى. لكن صادراتها ستواجه على نحو تلقائي رسوماً جمركية خاصة بالاتحاد إذا خرجت منه في 29 مارس الجاري دون ترتيبات انتقالية.

وقال جريج كلارك وزير الأعمال، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق اليوم الأربعاء، "هناك مجموعة من الخيارات شديدة الصعوبة التي يجب المفاضلة فيما بينها إذا غادرنا دون اتفاق".

وأضاف "إما أن تتسب في ارتفاع أسعار السلع التي كانت تأتي معفية من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي أو، في بعض الحالات... تقوض الصناعة"، مشيراً إلى الحاجة لفرض رسوم جمركية على صادرات السيراميك الصينية التي وصفها بالرخيصة على نحو غير عادل.