احتجاجات لحراس السجون الفرنسية بعد طعن زملائهم

بدأ الحراس في العديد من السجون الفرنسية إضراباً للاحتجاج على ظروف عملهم، بعد أن طعن سجين متشدد في شمال غربى فرنسا اثنين من حراس السجن بسكين.
وقال موظف في نقابة "فورس أوفريه"، اليوم الأربعاء، إن العاملين في السجون أغلقوا المداخل والمخارج في أكثر من 40 منشأة احتجاز.
وذكرت إدارة السجون الوطنية أن 18 مؤسسة تم غلقها.
وقالت النقابة إن الموظفين يحتجون للمطالبة بالمزيد من الأمن لمسؤولي السجون، بما في ذلك أشياء مثل سترات واقية ضد الاختراق، والتي طُلبت منذ فترة.
وذكر أحد موظفي النقابة إن "الحكومة تصم أذنيها عن مطالبنا".
وكان المهاجم وشريكة له كانا في قسم خاص بالعائلات في السجن الكائن بمنطقة كوند سور سارث صباح أمس الثلاثاء قبل أن يهاجما الحارسين بسكين من الخزف.
وتوفيت المرأة في وقت لاحق خلال عملية قامت بها قوات الشرطة الخاصة.
وتحدثت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه عن حادث بدافع الإرهاب خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء. وتولى ممثلو الادعاء المعنيون بمكافحة الإرهاب التحقيق.
وبحسب المدعي العام لمكافحة الإرهاب ريمي إيتز، فإن السجين أراد الثأر لوفاة مهاجم سوق عيد الميلاد في ستراسبورج، شريف شيكات، بطعن الحارسين.
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