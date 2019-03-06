صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الأربعاء، بأن بلاده اكتشفت خلال العام الماضي، أنشطة تجسسية للمئات من العملاء الأجانب.
وقال في كلمة أمام مسؤولي جهاز الأمن الفيدرالي: "بفضل العمليات الخاصة الناجحة، تم كشف أنشطة 129 من العاملين، و465 عميلاً من عملاء أجهزة خارجية خاصة".
وأضاف في كلمة متلفزة: "نرى أن (وكالات) الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها بالنسبة لروسيا"، دون توضيح.
تجدر الإشارة إلى أن بوتن ترأس جهاز الأمن الفيدرالي، الوكالة الأمنية الأبرز التي خلفت جهاز الاستخبارات السوفييتي "كيه.جي.بي."، قبل أن يصبح رئيساً لروسيا قبل نحو عقدين. وسبق أن خدم بوتن كضابط للاستخبارات السوفييتية في ألمانيا الشرقية في ثمانينيات القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن اكتشاف أنشطة تجسسية لمئات العملاء الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.