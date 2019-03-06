ماي تعلن عن خطة لحماية حقوق العمال بعد "بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، عن خطة لحماية حقوق العمال قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أحدث محاولة لها لكسب تأييد نواب حزب العمال المعارض قبل إجراء تصويت حاسم الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج .

وكتبت ماي تغريدة قالت فيها "المملكة المتحدة لديها تقليد تفخر به وهو أن تكون في الصدارة عندما يتعلق الأمر بحقوق العاملين".

وقالت" لذلك تعهدنا باتخاذ إجراءات جديدة لحماية وتحسين حقوقهم مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمنح البرلمان والنقابات والمؤسسات التجارية دوراً أقوى في تحديد حقوق العمال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

غير أن حزب العمال ، وهو حزب المعارضة الرئيسي ،ونقابات العمال رفضوا خطتها.

وقالت فرانسيس أو جرادي أمين عام مجلس نقابة العمال "لا يجب أن ينخدع أحد بذلك".

وأضافت "مقترحات اليوم الرديئة لن تحمي حقوقنا في العمل أو توقف تأخرنا عن بقية أوروبا".

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