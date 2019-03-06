الاتحاد الأوروبي: لم نتوصل حتى الآن إلى حل لأزمة خروج بريطانيا

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم التوصل لحل" حتى الآن للخروج من مأزق انسحاب بريطانيا من التكل الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مرغريتيس سكيناس، في مؤتمر صحافي، إن بارنييه أبلغ المفوضين في الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أنه "لم يتم التوصل إلى أي حل في هذه المرحلة يكون متماشياً مع اتفاق الانسحاب".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 29 مارس الجاري وفقاً لنتائج الاستفتاء الـذي أجري في يونيو 2016.

ولم تنجح رئيسة البريطانية الوزراء تيريزا ماي في تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حيث صوت البرلمان البريطاني ضد خطة ماي للخروج من الاتحاد.

ويهدد خروج بريطانيا بدون اتفاق الاقتصاد والوظائف كما يؤثر على الشركات الأوروبية.

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