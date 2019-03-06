لافروف: نجري اتصالات مع أميركا للوصول إلى تسوية شاملة في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، وجود اتصالات مع الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة في سوريا.

ووصف لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الحديث مع المعارضة السورية بأنه بناء ومثمر، مشيراً إلى دعوة المعارضة للعمل وفق قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يضمن الحوار بين السوريين أنفسهم، مؤكداً أن "هذا هو أساس العملية السياسية".

وأضاف "ندعو السلطات السورية إلى العمل على عودة اللاجئين السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية"، مؤكداً وجود اتصالات مع الجانب الأميركي للوصول إلى تسوية شاملة في سوريا.

وحول صفقة القرن، قال لافروف إن "هذه الصفقة ستفشل جميع الجهود وما يقلقنا الهجوم على المبادرة العربية للسلام"، مشدداً على ضرورة معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن غياب سوريا منذ حوالي تسع سنوات عن الجامعة العربية خلف خللاً كبيراً، مضيفاً أن الكويت ستكون سعيدة جداً بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ودعا الصباح السوريين إلى الجلوس على طاولة الحوار ومشاركة جميع الفرقاء في مستقبل بلدهم.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن الاعتزاز بمستوى التعاون والتنسيق بين الكويت وروسيا في مجلس الأمن، وبمدى متانة العمل المشترك بين وفدي البلدين لدى الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المنطقة والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة.