تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. الأمريكي مايك بومبيو. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال، تطورات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي في العراق.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات أمريكية عراقية بشأن الحرب ضد داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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