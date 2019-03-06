مركز دراسات: مؤشرات لـ"نشاط" في موقع نووي بكوريا الشمالية

رصد مركز دراسات أمريكي استنادا إلى صور من الأقمار الصناعية، مؤشرات نشاط داخل موقع "سوهي" لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.
وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه تم رصد معاودة النشاط في "سوهي" بعد يومين فقط من فشل القمة وهو ما قد "يظهر التصميم في مواجهة الرفض الأمريكي"لطلب بيونج يانج تخفيف العقوبات عليها.
وتابع المركز ومقره واشنطن أن "هذه المنشأة كانت مجمدة منذ أغسطس 2018، ما يشير إلى أن النشاطات الحالية متعمدة وموجهة نحو هدف".
وأفاد المركز عن نشاط "واضح" في موقع تجارب المحركات وسكة
ولفت المركز إلى أن هذا الموقع "استخدم في الماضي لإطلاق أقمار صناعية" باستخدام "تكنولوجيا الصواريخ البالستية العابرة للقارات المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن".
وفي السياق ذاته، أعلنت أيضا أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، خلال إحاطة في البرلمان هذا الأسبوع أنها رصدت مؤشرات نشاط في "سوهي".
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