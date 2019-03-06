الجارديان: تصاعد المخاوف بشأن سلامة المعايير الغذائية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكدت رابطة "التربة"، المنظمة الرائدة في بريطانيا في مجال الترويج للأغذية وأنماط الزراعة العضوية، على مخاوفها بشان المعايير الغذائية التي سيتم اتباعها عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأوضحت الرابطة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الدجاج المغسول بالكلور واللحم البقري الذي يحتوي على العديد من الهرمونات أمور تلقي بظلالها بالفعل على مناقشات اتفاق التجارة الحرة معالولايات المتحدة فور إتمام "بريكست" وذلك في الوقت الذي يرفض فيه أحد كبار المسئولين الأمريكيين اتباع النهج الأوروبي "التقليدي" لضمان سلامة الغذاء.
ومن جانبه تعهد وزير البيئة البريطاني مايكل جوف ببقاء المعايير الغذائية ذاتها ، إن لم تكن على نحو أفضل ، بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير أن نشطاء
وكان السفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون قد أوضح أن المخاوف من أن تؤدي المعايير الغذائية الأمريكية إلى انخفاض جودة الأغذية ما هي إلا "خرافات" وجزء من "حملة تشهير" تهدف إلى تصوير الزراعة الأمريكية في أسوأ صورة ممكنة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يسمح ببعض واردات اللحوم من الولايات المتحدة ذات الجودة العالية وغير المحقونة بالهرمونات.
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