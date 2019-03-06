أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، أنها بصدد زيارة الصين للوقوف على حقوق أقلية الأيجور في إقليم شينجيانج ذي الأغلبية المسلمة. وقالت باتشيليت في تقريرها السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه "يمكن دعم الاستقرار في شينجيانغ بسياسات تظهر احترام السلطات للحقوق الإنسانية". دعم الاستقرار في شينجيانغ بسياسات تظهر احترام السلطات للحقوق الإنسانية". وواجهت الصين انتقادات دولية متزايدة لما تطلق عليه مراكز إعادة التأهيل والتدريب في الإقليم المذكور الواقع غربي البلاد. ويقطن الإقليم حوالي 22 مليون نسمة نحو نصفهم من الأيغور المسلمين الناطقين بالتركية والذين يشكون من التمييز ضدهم. ويعزو الحزب الشيوعي الصيني التشديد على السكان في هذه المنطقة النائية وشبه الصحراوية حيث تنتشر حواجز الشرطة وكاميرات المراقبة بشكل كثيف، لضرورة مواجهة التهديدات التي يطرحها التطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطالب الصين بإتاحة دخول مقاطعة شينجيانج ذات الأغلبية المسلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.