ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد،

والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية،

أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.