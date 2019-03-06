الإمارات ترصد 1.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة

اعتمدت الإمارات زهاء 1.58 مليار دولار، لاستثمارها في مشاريع الماء والطاقة في المناطق الشمالية من البلاد، وجاء الإعلان عن ذلك في تغريدة نشرها رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم اليوم.
وقال " استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية .. اعتمدنا انشاء سدودمياه جديدة ، وإنشاء شبكة مياه اتحادية وربطها مع أبوظبي ودبي، وخصصنا ٥.٨ مليار درهم لمشاريع الطاقة والمياه في المناطق الشمالية،واعتمدنا محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ومحطة لتحلية ١٥٠ مليون جالون لإمارة أم القيوين
وتشمل المشاريع سدودا جديدة وشبكة مياه اتحادية سيجري ربطها مع أبوظبي ودبي ومحطة طاقة شمسية ومحطة لتحلية المياه.
وكانت الإمارات قد صادقت الأسبوع الماضي على رصد 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) لمشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية أيضا.
كما أطلقت دبي مطلع الأسبوع الجاري حزمة مبادرات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
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