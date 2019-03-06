كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير باكستاني لسبب عنصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم وزير الثقافة والإعلام في حكومة ولاية بنجاب الباكستانية، فيزول حسن تشوهان، اليوم الأربعاء، استقالته بعد تصريحات مسيئة أدلى بها بحق الهندوس.

ذكرت قناة "Geo News" الباكستانية أن الوزير تشوهان استقال بعد تصريحات مسيئة تتعلق بالهندوس في باكستان.

أعرب تشوهان، في خطاب ألقاه عن تأييده لأعضاء جماعة "جيش محمد" الذين هاجموا قافلة عسكرية هندية في ولاية جامو وكشمير وأدت إلى مقتل 45 شخصا.

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وبعد هذه التصريحات استدعى رئيس وزراء المحافظة عثمان بوزدار الوزير للتوضيح وطلب منه ترك منصبه.

وعلق مستشار رئيس الحكومة الباكستانية، نعيم الحق، أن الحكومة الباكستانية لن تسمح لأحد بإهانة أي شخص ضد الجماعات الأخرى في باكستان ومنهم الهندوس".

وأضاف قائلا "لن نسمح لأي شخص بإهانة أي شخص آخر بسبب انتمائه الديني أو العرقي الذي سيأجج الصراع والتوتر في البلاد".