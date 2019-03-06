كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: مقتل 50 من مقاتلي "طالبان" في غارات جوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولون أن 50 مسلحًا على الأقل لقوا حتفهم في أفغانستان خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية مع تكثيف القوات الحكومية لعملياتها ضد مقاتلي طالبان.

وقال المتحدث باسم الجيش الأفغاني، محمد حنيف رضائي، إن أكثر من 16 مسلحًا قد لقوا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح، بعد قصف طائرات مقاتلة مواقع تابعة لطالبان في مناطق قيصر، ودامت آباد، وباشتون كوت، في محافظة فارياب الشمالية، منذ ظهر الاثنين الماضي.

ووفق "menafn"، داهمت القوات الحكومية معقل طالبان في منطقة قرقان في منطقة الإمام صاحب في إقليم قندوز الشمالي، منذ مساء الاثنين، مما أدى إلى مقتل 16 مسلحًا وجرح 10 آخرين.

وقال عارف نوري، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن الغارات الجوية قتلت، أيضًا، قياديًا من طالبان يدعى كاكار في منطقة آندار في إقليم غزنة الشرقي صباح الثلاثاء.