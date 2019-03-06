كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعيد سفيرها إلى الهند وتشكر دولا بينها الإمارات على وساطتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء: "يبدو أن حدة التوتر بين باكستان والهند تتراجع".

ونقلت قناة جيو الباكستانية عنه قوله لوسائل الإعلام في إسلام آباد: "يبدو أن هناك تراجعاً في حدة التوتر بين الهند وباكستان، وهذا تطور إيجابي"، وأضاف، أن "باكستان كثفت جهودها الدبلوماسية، وقررنا إعادة المفوض السامي الباكستاني، أي السفير، إلى نيودلهي".

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وشكر قريشي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على جهوده لتخفيف التوتر مع الهند، وقال: "لم أرد قول ذلك، لكن الدبلوماسية الخاصة نجحت".

وأوضح "تمكنت الولايات المتحدة عبر الدبلوماسية الخاصة من لعب دور في تخفيف التوتر بين باكستان والهند"، مشيراً إلى أن وزراء خارجية الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات، والأردن لعبوا دوراً مهماً في تخفيف التوترات.