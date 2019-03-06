كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة بريطانية تسارع لاعتراض فرقاطة روسية قرب اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سارعت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية لاعتراض فرقاطة الأدميرال جورسكوف الروسية التي أجرت في وقت سابق تدريبات الدفاع الجوي قبالة ساحل اسكتلندا في بحر الشمال، حيث كانت في طريقها إلى المحيط الأطلسي.

ويأتي هذا التطور بعد أن ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال الروسي يوم الثلاثاء أن فرقاطة الأدميرال جورسكوف المزودة بصواريخ كاليبر الموجهة، دخلت إلى القناة الإنجليزية في أول مهمة تقوم بها سفينة حربية روسية، وفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم.

وأثناء التدريبات، تم رصد جسور لطائرات حلف الناتو والطائرات السويدية الاستطلاعية بالقرب من اسكتلندا.