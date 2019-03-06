كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تكشف عن خطط لفرض ضرائب جديدة على عمالقة الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فرنسا، اليوم، عن خطط لضرب عمالقة الإنترنت، مثل "جوجل، وأمازون، وفيسبوك"، مع ضريبة نسبتها ثلاثة في المائة على مبيعاتها الرقمية في البلاد.

ويحدد مشروع قانون الحكومة كيف سيتم فرض ضرائب على الشركات الرقمية ذات الإيرادات العالمية التي تفوق 750 مليون يورو، بما في ذلك المبيعات الفرنسية التي تتجاوز 25 مليون يورو.

وفي مؤتمر صحفي في باريس اليوم، قدّر وزير المالية برونو لو ماير، أنّ الضريبة ستجمع حوالي 500 مليون يورو في السنة،، لكنها سرعان ما ستزيد.

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وعندما تم انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، في عام 2017، وعد بزيادة الرسوم المفروضة على التكنولوجيا العالمية ومجموعات الإنترنت، فشل في إقناع شركائه الأوروبيين بتقديم ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة لو مير، فإن 30 شركة من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا ستتأثر.

وتُعرف الضريبة الجديدة فى فرنسا بإسم ضريبة "جافا"، وهي اختصار لعمالقة الولايات المتحدة "فيسبوك، جوجل، أبل، أمازون"، الذين قاموا حتى الآن بتوجيه مبيعاتهم في فرنسا من خلال شركات تابعة في بلدان منخفضة العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وفي السابق، خلصت المفوضية الأوروبية، إلى أن أبل قد دفعت معدل ضرائب فعّال للشركات يبلغ 0.005 بالمائة فقط على أرباحها الأوروبية في عام 2014- أي ما يعادل 50 يورو فقط لكل مليون.