كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية البريطانية تحاول اعتراض فرقاطة روسية دخلت القناة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية لاعتراض فرقاطة الأدميرال جورشكوف الروسية المتقدمة، التي أجرت، في وقت سابق، تدريبات الدفاع الجوي قبالة ساحل اسكتلندا في بحر الشمال، لأنها كانت في طريقها إلى المحيط الأطلسي.

ويأتي هذا التطور، بعد أن ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال الروسي، يوم أمس الثلاثاء، أن فرقاطة الأدميرال جورشكوف المزودة بصواريخ كاليبر الموجهة، دخلت إلى القناة الإنجليزية في أول مهمة تقوم بها سفينة حربية روسية.

وتعليقًا على الأمر، قال مارك لانكستر وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، إن البحرية الملكية دائمًا على أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة المتحدة.

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وخلال تدريبات الأدميرال جورشكوف، تم الكشف عن تحليق طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وطائرة استطلاع سويدية بالقرب من اسكتلندا.

جاءت المناورة، في الوقت الذي نقلت فيه الخدمة الصحفية لأسطول الشمال الروسي عن بدء الأدميرال جورشكوف المرور عبر القناة الإنجليزية في أول مهمة من هذا النوع. دخلت الفرقاطة الخدمة في الأسطول الشمالي في العام 2018.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه "في المستقبل القريب، سينفذ أسطول من السفن برئاسة الفرقاطة بعثات مطولة في مناطق مختلفة من المحيط العالمي. الهدف الرئيسي هو عرض العلم الروسي وضمان وجود البحرية الروسية في المناطق المهمة من الناحية التشغيلية في منطقة المحيط البعيد".