كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع البريطاني: الجيش مستعد للتعامل مع جرائم السكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت مفوضة شرطة العاصمة البريطانية، كريسيدا ديك، استبعاد احتمال استخدام الجيش للقضاء على جريمة سكين، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، إن الجيش "جاهز" للتعامل مع انتشار وباء جريمة السكين في البلاد.

في حين أن سلطات تطبيق القانون لم تطلب بعد مثل هذه المساعدة ، وقال الوزير المثير للجدل إن أفراد الجيش "سيكونون على استعداد دائمًا للرد".

وأضاف "ويليامسون"، خلال جلسة وزارية للسؤال والجواب، أمس: "أعلم أن وزير الداخلية يبحث عن كثب في كيفية التأكد من أن كل شيء قد تم من أجل معالجة هذه المشكلة في الوقت الحالي".