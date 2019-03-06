كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل وإصابة 5 من الشرطة العراقية في ديالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الأربعاء عن مقتل وإصابة خمسة عناصر من الشرطة في عملية دهم وتفتيش في محافظة ديالى، شمال شرقي العراق.

وورد في بيان للخلية أن "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا داعش في قضاء المقدادية بالمحافظة، وتعرضت دورية راجلة للشرطة لتفجير عبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل منتسب وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في أطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".

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ومطلع فبراير الماضي، لقي أحد أفراد شرطة حماية المنشآت النفطية في ديالى مصرعه وأصيب آخر في هجوم لعناصر "داعش" على نقطة تفتيش تابعة للمنشأة في المحافظة.