كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن التفجير الانتحاري ضد الشرطة الهندية في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجلة "المصلحة الوطنية" تفاصيل عن التفجير الإرهابي الذي أودى في 14 فبراير بحياة 40 عنصرا من احتياطيي الشرطة المركزية الهندية ما أدى إلى توتر خطير بين الهند وباكستان.

وذكرت المجلة أن الكشميري عادل أحمد دار صدم بسيارته المحملة بالمتفجرات قبل أسبوعين حافلة عسكرية هندية ما أسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة الهندية.

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وأفادت المجلة الأمريكية في تقرير مطول بأن والدي الانتحاري، قالا إن ابنهما أصبح متطرفا بعد أن اعتدت عليه الشرطة الهندية، وعقب ذلك أعلنت جماعة متمردة تسمى "جيش محمد" تتمركز في باكستان، حيث تلقى، وفق المصدر، دعما لوجستيا ورعاية من قبل الاستخبارات الداخلية، مسؤوليتها عن الهجوم.