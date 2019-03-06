المحكمة استمعت إلى المهداوي بحضور مراقبين دوليين ودفاعه يطالب بمنحه “السراح المؤقت”

استمعت المحكمة، يوم أمس الثلاثاء، إلى حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، المتوقف عن الصدور، بعد البت في الطلبات الأولية، وطلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاعه.

وبدا المهداوي هادئا على غير عادته، وشهدت الجلسة حضور محامين أجانب، وهم ثلاثة مراقبين، من دولتي إسبانيا، ومحامية تونسية، تمثل “منظمة المحامين الكبار” الأمريكية، لتتبع جلسة الصحافي المهداوي، وكذلك محاكمة المعتقلين على خلفية “حراك الريف”.

وأكدت زوجة المهداوي، في حديثها مع “اليوم24″، أن “حميد المهداوي، بهر الحاضرين، خلال جلسة محاكمته بمرافعة قانونية مطولة، دافع فيها عن براءته”، وأوضحت “أنه وصف متابعته بـ”غير القانونية”، والدلائل الموجهة ضده بـ”الوهمية”.

وأجاب حميد المهداوي عن أسئلة المحكمة بخصوص التهمة الموجهة إليه، والمتمثلة في “عدم التبليغ عن جريمة المس بأمن الدولة”، والتي حوكم على إثرها ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا.

يذكر أن النيابة العامة عقبت على طلبات دفاع حميد المهداوي الأولية، خلال الجلسة الماضية، وطالبت المحكمة برفض طلب الدفاع تمتيع المهداوي بالسراح المؤقت.