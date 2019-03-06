ريال مدريد في أزمة..لاعب جديد ضمن قائمة المصابين

(إيفي)

لم تتوقف مصائب ريال مدريد، عند الفضيحة التي هزت أرجاء ملعب سانتياغو برنابيو، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام.

وتلقى ريال مدريد نبأ حزينًا بانضمام الويلزي غاريث بيل لاعب المرينغي، إلى قائمة اللاعبين المصابين خلال مباراة أياكس، التي سجلت سقوطاً مدوياً لكثيبة سولاري بأربعة أهداف لواحد.

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وتعرض بيل للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد شعوره بآلام شديدة في الكاحل الأيمن، المنطقة التي عانى من الإصابات المتكررة بها خلال المواسم السابقة.

ونزل الجناح الويلزي بديلا للوكاس فاسكيز في الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة أدت إلى خروجه من الملعب وسط الدموع، بينما خرج فينيسيوس جونيور باكيا كذلك في الشوط الأول لتعرضه لكدمة شديدة في شظية الساق الأيمن، لينزل مكانه ماركو أسينسيو.

وسيخضع اللاعبون الثلاثة، اليوم الأربعاء، لمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى خطورة إصاباتهم.