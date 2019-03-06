تلميذ عاري الصدر يعنف أستاذه بطريقة هستيرية.. أسقطه أرضا وسط الساحة وضربه! -فيديو

أقدم تلميذ على تعنيف أحد الأطر التعليمية، بطريقة بشعة، داخل المؤسسة بحضور زملائه من الأساتذة.

ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي التلميذ عاري الصدر يجري بسرعة قياسية وسط الساحة، قبل أن يقترب من المعلم ويسقطه أرضا باستخدام رجله وسط صراخ الحاضرين الذين تدخلوا لثنيه عن تعنيفه.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الواقعة شهدتها ثانوية داخل مدينة برشيد أواخر الشهر الماضي، فيما لم يتم إلى حدود اليوم الأبعاء، معرفة أسباب الاعتداء.

من جهة ثانية، علم “اليوم24” أن وزارة التربية الوطنية راسلت مدير المؤسسة لمعرفة تفاصيل وأسباب الاعتداء الذي لا يزال مجهولا.