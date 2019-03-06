بعد التطويق الأمني..مسيرة الأساتذة المتعاقدين تنطلق بتطوان ومحتج: لا محيد عن مطالبنا-فيديو

انطلقت، اليوم الأربعاء، المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بعدما تم تطويقها من طرف العناصر الأمنية بباب العقلة بتطوان.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والتضامن مع الأساتذة الذين تعرضوا للعنيف من طرف العناصر الأمنية، في عدة مدن بالمغرب.

وكشف مصدر عن التنسيقية الجهوية للأساتذة، لـ “اليوم 24” أن المسيرة جسدت الشكل النضالي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية في مختلف مدن المغرب.

وقال: “فوجئنا بتطويق أمني رهيب، ومنع للمسيرة، ونطالب بالإدماج في قانون الوظيفة العمومية، وإسقاط التوظيف بالتعاقد، الذي يضرب في الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية التي يتجه بها المسؤولون نحو المجهول”.

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وأفاد مصدر آخر للموقع، أن المسيرة كانت من المفترض أن تنطلق على الساعة العاشرة صباحا من باب العقلة بتطوان، لكن العناصر الأمنية، قامت بتطويق المسيرة، ومنعها من الانطلاق، وبعد مرور حوالي ساعتين قامت العناصر الأمنية بفتح الطريق في وجه الأساتذة المحتجين، حيث من المفترض أن يتوجهوا إلى مقر الأكاديمة الجهوية.

وأضاف ذات المصدر، أن عدد الأساتذة المشاركين في المسيرة، تجاوز 2000 متعاقد، يمثلون ثمانية مديريات إقليمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

تجدر الإشارة، إلى أن المسيرة كان مقررا لها الانطلاق من باب العقلة إلى الأكاديمية الجهوية بتطوان، حيث سيعتصم المشاركون هناك لمدة يومين.