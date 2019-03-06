مانشستر يونايتد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يجهز مبلغا ضخما من أجل ضم أحد نجوم الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن اليونايتد يخطط لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، في الصيف المقبل، مقابل 120 مليون إسترليني.

وتراجع دور ديبالا مع السيدة العجوز في الموسم الحالي، وبات يجلس كثيرًا على مقاعد البدلاء، بعد تعاقد البيانكونيري مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشياطين الحمر يسعى إلى تمويل الصفقة من خلال التخلص من مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، والذي بات الخيار الثاني للفريق بعد الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد يراقب أيضا وضع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، والذي يواجه أزمات مع إدارة النيراتزوري، بشأن تجديد عقده.