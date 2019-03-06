"حوار مباشر" مع النائب أيمن عودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف موقع "عرب ٤٨"، عند السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، رئيس قائمة "الجبهة والعربية للتغيير"، النائب أيمن عودة.

وستناقش الحلقة الأوضاع السياسية الراهنة وأسباب حل القائمة المشتركة والتحالف بين الجبهة والعربية للتغيير، بالإضافة إلى بعض القضايا التي مرّت بها القائمة المشتركة والتحديات أمام القائمتين العربيّتين قبل الانتخابات وبعدها.

وستجري الحلقة، كذلك، قراءة في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة والأوضاع الراهنة فيها.

وبإمكان المتابعين المشاركة في النقاش وطرح الأسئلة عبر صفحة موقع "عرب ٤٨" في موقع "فيسبوك".