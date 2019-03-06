انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر تطورات صحة بوتفليقة.. مشاكل بالتنفس والأعصاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 03:48 مساءً - أفادت وسائل إعلام سويسرية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعاني من مشاكل في التنفس والأعصاب، وأنه ما زال في الطابق الثامن بالمستشفى الجامعي بمدينة جنيف.

يأتي ذلك تزامناً مع حراك شعبي متصاعد رفضاً لعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، والذي لم يلقِ خطاباً لشعبه منذ 7 سنوات.

وبينت وسائل إعلام سويسرية محلية أنه من الممكن أن يغادر المستشفى بعد أيام.

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وترشح بوتفليقة (82 عاماً) لولاية خامسة في انتخابات مقررة في 18 أبريل القادم، في ظل احتجاجات شعبية سرعان ما انضمت إليها عدة منظمات مهنية ونقابات.

وكانت قالت وكالة "الأناضول" التركية ذكرت، السبت الماضي، أن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة حرج جداً.

وذكرت الوكالة في خبر مقتضب، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن بوتفليقة الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفى سويسري وضعه حرج جداً.

ويعاني الرئيس الجزائري من آثار جلطة دماغية أُصيب بها في العام 2013، في حين يثير وضعه الصحي كثيراً من السجالات السياسية، ازدادت حدّتها مع إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة، في فبراير الماضي.