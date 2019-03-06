انت الان تتابع تفاصيل خبر ماليزيا تقترب من تسليم 4 من قيادات الإخوان للقاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 03:48 مساءً - كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين عن أن ماليزيا احتجزت 4 قيادات إخوانية شبابية، مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، تنهي الإجراءات حالياً لتسليمهم إلى السلطات المصرية.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لموقع "المصريون"، أمس الثلاثاء، أن الإخوان في حالة استنفار وسط محاولات كبيرة لوقف ترحيل الشباب.

وكشفت المصادر عن أسماء هؤلاء الشباب، وهم: محمد عيد، عبد الله مصطفى، عبد الرحمن مصطفى، عزمي إبراهيم.

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المصادر أشارت أيضاً إلى أن هناك اتصالات تجري على أعلى مستوى، لمحاولة تدخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى السلطات الماليزية للإفراج عن هؤلاء الشباب، أو طلب استضافتهم في أي من البلدين، وسط حالة غضب عارم بين شباب الجماعة في الخارج.

وتتولد مخاوف من عودة المصريين إلى بلادهم إثر الانتهاكات الممارسة بها.

إذ تواصل السلطات المصرية ممارسته بحق المعتقلين السياسيين وناشطين آخرين، ونفّذت منذ تولي عبد الفتاح السيسي عدة إعدامات، وسط انتقادات دولية وحقوقية لها.