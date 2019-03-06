شكرا لقرائتكم لا قتال بالباغوز.. وإجلاء المئات بينهم 13 طفلا إيزيديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية أنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص اليوم الأربعاء من آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز بشرق سوريا، الذي تحاصره هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنه جرى إجلاء أكثر من 6500 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم مئات ممن استسلموا من المقاتلين المتطرفين وذلك بعد أن أبطأت القوات وتيرة هجومها للسماح بخروج المزيد من المدنيين.

ويواصل المدنيون الخروج من الجزء الأخير من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، ومن ضمنهم بعض زوجات المسلحين وأبنائهم.

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ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود أعمال قتال اليوم الأربعاء للسماح بإخلاء الجيب.

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية بعمل مزيج من العمليات العسكرية للضغط على المسلحين الذين يرفضون الاستسلام، يليها فترات توقف تسمح بإجلاء المدنيين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مجموعة من النساء اللواتي شوهدن في منطقة استقبال أقيمت في الصحراء، حيث تم فحصهن من قبل مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية، ما زلن في حالة تحدٍ ويثنين على تنظيم داعش ويصرخن بغضب في وجوه الصحفيين.

من جهته، أفاد موفد قناة "العربية" في الباغوز أنه تم تحرير 13 طفلا إيزيديا من الباغوز اليوم.