شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى لحقوق الإنسان من جنيف: حقوق الشعب الفلسطينى ثابتة وغير قابلة للتصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس الشبكة ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء ندوة حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح فايق فى كلمته بحسب بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الانسان منذ قليل ، أن هذه الندوة تأتى في إطار سلسلة اللقاءات التى نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان منذ ديسمبر 2017 بعمان والجزائر والقاهرة وجنيف، لبحث سبل دعم وتأكيد حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة وغير القابلة للتصرف، ومواجهة الأمر الواقع لتأبيد الاحتلال الاسرائيلي وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية لتحقيق سلام شامل وعادل التصدي لعمليات العنف وتقويض مرتكزات القضية الفلسطينية من عمليات عنف مفرطة ، و تقويض مقومات حل الدولتين ، بجانب تكثيف طرح مشروعات لقوانين عنصرية او داعمه للاحتلال ، و محاولة إرباك الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ،وتكثيف الأعتقالات في القدس والضفة الغربية).

وشدد فايق على أنه رغم هذه الإجراءات التي شنها التحالف الإسرائيلي الإمريكى فلم تستطع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى، أو القضاء علي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية فتجاوز المجتمع الدولي الفيتو الامريكي بمجلس الامن باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في صيغة الاتحاد من أجل السلام، وشكل مجلس حقوق الإنسان الدولى لجنة لتقصى الحقائق لجرائم القتل لفض التظاهرات السلمية.

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وطالب فايق المشاركون فى الندوة السعي لدي المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني والغير مسبوقة في احتلال الاراضي الفلسطينية.

واستطرد البيان، أن الندوة تهدف إلى مناقشة موضوع السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد علية كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات.