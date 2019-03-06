النشرة: اقفال مؤسستين في بعلبك بناء على شكوى مصلحة الليطاني

افاد مراسل "النشرة" في البقاع انه "بناء على شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك لميس الحاج دياب قرارا مؤقت بإقفال مسلخ للدجاج على يكون التنفيذ بتاريخ 12/3/2019 لتصريف انتاجه الحالي، كما اصدرت قرارا ثانيا بإقفال مصنع مؤقتاً ابتداء من تاريخ 12/3/2019".

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