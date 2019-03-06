مجلس النواب يقر الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والموافقة على تعديلات الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية والإنضمام إلى تعديلات المتعلقة ببروتوكول مونريال وإبرام بروتوكول منع التلوث من السفن لعام 1973.

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