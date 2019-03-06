درويش استقبل وفد المنتدى الثقافي الفلسطيني

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وفداً من المنتدى الثقافي الفلسطيني ضم كلا من ابراهيم حسيّان، حسين محمد وجمال المصري، وعرض معهم اوضاع الفلسطينيين في البقاع والنشاطات التي يقوم بها المنتدى.

وأكد ابراهيم حسيّان أنه "في زمن عزّت فيه الرجال وقلّ فيه اصحاب المواقف النبيلة، تبرز هامات لا تنحني للرياح العاتية، ولا تثنيها مفاتن الدنيا ومغرياتها عن الوقوف بوجه الباطل. يقفون مواقف لا يجرؤ عليها الا الصالحون واصحاب الأكف النظيفة الطاهرة، وها نحن نقف امام احدهم، أمام المطران العزيز الذي شرّفنا بهذا اللقاء، وأكرمنا بمواقفه المؤيدة لقضية شعبنا، في أيام كثُر فيها الفاسدون والمنافقون، وندُر من يقف في وجههم ويناصر الضعفاء المظلومين. فللحق والحقيقة رجال ليسوا كباقي الرجال، فمن كان مع فلسطين وقضيتها فهو من هؤلاء الأعلام، وقد وجدناك محباً لفلسطين أكثر من بعض أهلها، فجئناك نبجّلك ونتعلم منك حي فلسطين وقضيتها حتى اقصاها ونعشقها حتى قيامتها. فألف تحية واحترام لسيادة المطران عصام درويش".

وفي نهاية اللقاء قدّم الوفد لسيادته لوحة تمثل نضال الشعب الفلسطيني.