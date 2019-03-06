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إقفال 8 محال تجارية في عكار يديرها سوريون بشكل غير قانوني

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تابعت وحدات من الامن العام في محافظة عكار دورياتها على المؤسسات والمحال التجارية التي يملكها أو يديرها سوريون بشكل غير قانوني في مناطق عكارية عدة، حيث تم اقفال 8 محال تجارية، على النحو الآتي: محلان في بلدة البيرة، و5 محال في منطقة جبل اكروم، ومحل واحد عند مفترق بلده تلعباس الغربي.

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