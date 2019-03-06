إقفال 8 محال تجارية في عكار يديرها سوريون بشكل غير قانوني

تابعت وحدات من الامن العام في محافظة عكار دورياتها على المؤسسات والمحال التجارية التي يملكها أو يديرها سوريون بشكل غير قانوني في مناطق عكارية عدة، حيث تم اقفال 8 محال تجارية، على النحو الآتي: محلان في بلدة البيرة، و5 محال في منطقة جبل اكروم، ومحل واحد عند مفترق بلده تلعباس الغربي.

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