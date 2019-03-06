وزير الزراعة استقبل رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة والصناعة

استقبل وزير الزراعة حسن اللقيس في مكتبه في الوزارة رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت رفلة دبانة في زيارة تهنئة.

ولفت دبانة الى انه وجه دعوة للمشاركة وإلقاء كلمة في «مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي في لبنان» المقرر عقده بالشراكة مع مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وطبعاً بالتعاون مع وزارة الزراعة يوم الثلاثاء 16 نيسان 2019 برعاية رئيس الحكومة سعد الدين الحريري في مركز واجهة بيروت البحرية (Seaside Pavilion) – البيال سابقاً، ويهدف الى لقاءات وورش عمل تجمع المعنيين في مختلف القطاعات الزراعية على ان يتم وضع خطة عمل مشتركة تتضمن قائمة بالتوصيات على المدى القريب والبعيد للنهوض بالقطاع.

من جهته رحب الوزير اللقيس بالمؤتمر مؤكداً مشاركته فيه لما له من اهمية على مستوى مشاركة مختلف القطاعات الزراعية والمعنيين بالقطاع الزراعي بطرح آرائهم ورؤيتهم للمشاكل والحلول بما يسهل الوصول الى استراتيجية واضحة ووضع خطة زراعية بالتعاون بين جميع الافرقاء.

وتطرق البحث أيضاً الى ملف الادوية والمبيدات والاسمدة الزراعية، فشدد الوزير اللقيس على ضرورة التعاون بين جميع أطراف الانتاج الزراعي والمدخلات الزراعية لمكافحة التهريب، والابلاغ الفوري عن الادوية والمبيدات والأسمدة المهربة لأن في ذلك مصلحة للمزارع والمستهلك والمصدر في لبنان، وبما يؤدي الى توفير الأمن الغذاء وسلامة الغذاء، وتوفير الفاتورة الصحية على الدولة والمواطن.

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ثم استقبل الوزير اللقيس رئيس الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية رضا الميس ووفد من الاتحاد عرض الى وضع الاتحاد والتعاون في مجال التدريب التعاوني، وتشكيل لجنة التدريب التعاوني. كما تم البحث في مشاركة الاتحاد اللبناني في الاتحاد العربي وفوزه بعضوية ادارته، والتعاون معه في مختلف المجالات تحت مظلة جامعة الدول العربية ويقع مقره الرئيس في مصر. ويعمل الاتحاد العربي للجمعيات التعاونية على تحديث الانظمة والقوانين وتعديلها في مجال عمل الجمعيات التعاونية، ونقل الخبرات للتجارب الناجحة للعمل التعاوني، بالإضافة الى القرار بإنشاء سوق تعاوني دائم في دولة الامارات العربية المتحدة لعرض انتاج الجمعيات التعاونية في العالم العربي.

من جهته شدد الوزير اللقيس على اهمية العمل التعاوني في تطوير القطاعات الزراعية، ولفت الى اهمية التعاون بين جميع المواطنين والمعنيين بالقطاع الزراعي لمكافحة التهريب وخصوصاً المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ولاسيما الدواجن.

ولفت الوزير اللقيس الى ان ملف التهريب كان موضوع بحث اساسي في القصر الحكومي امس، وستعمل الاجهزة الامنية المختلفة خصوصاً الجيش اللبناني والجمارك على التشدد في مكافحة التهريب، ودعا لأوسع مشاركة من المواطنين والمزارعين والتجار في السهر على مصالحهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن عمليات التهريب وعن البضائع المهربة التي تباع في الاسواق المحلية وأماكن بيعها.

كما استقبل الوزير اللقيس مدير عام وزارة التربية فادي يرق يرافقه مدير مكتب وزير التربية أكرم شهيب الاستاذ أنور ضو في زيارة تهنئة وتطرق البحث الى شؤون عامة.