سعد: نهج معروف سعد أمانة وعلينا الاستمرار في النضال من أجل تحقيق الأمانة

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن "التغيير قادم لا محالة لمصلحة الأجيال الجديدة"، مشددا على "أن الشعب الفلسطيني لا بد أن يستعيد حقوقه الوطنية وفي طليعتها العودة الى الوطن"، معتبرا أن "هذا هو نهج معروف سعد، وعلينا أن نحمل الأمانة وأن نستمر في النضال من أجل تحقيقها".

واكد سعد في الذكرى الرابعة والأربعين لاغتيال المناضل معروف سعد تلبية لدعوة من التنظيم الشعبي الناصري ولجنة إحياء الذكرى ضريح معروف سعد في جبانة صيدا القديمة، استمرار مسيرة النضال القومي والوطني والسياسي والاجتماعي لتغييرالأوضاع نحو الأفضل من أجل الأجيال الجديدة، ولكي تعيش هذه الأجيال بكرامة على أرض الوطن.

وأشار سعد الى أن "معروف سعد كان له اسهامات في كل مجالات النضال في فلسطين ولبنان، وكان نصيراً لكل حركات التحرر في الوطن العربي وفي العالم. كما كان على الدوام الى جانب الفئات الشعبية والكادحة والمنتجة من أبناء شعبنا، وكان حريصاً على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار السياسي".