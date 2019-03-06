النشرة: دورية من المعلومات أوقفت سوريًا في مرج الخيام لدخوله البلد خلسة

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "دورية من شعبة المعلومات أوقفت في منطقة مرج الخيام، السوري "ف. م. ا" على خلفية دخوله البلد خلسة".

وبيّن أنّه "تمّ تسليمه إلى مخفر قوى الأمن في الخيام للتحقيق وإجراء المقتض القانوني".